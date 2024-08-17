هنا الزاهد تعلن مشاركتها مع تامر حسني في فيلمه الجديد

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(لها)

نشرت الفنانة هنا الزاهد على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعتها بالفنان تامر حسني شوّقت الجمهور من خلالها لمشروعها السينمائي الجديد بالتعاون مع النجم المصري، وهو الفيلم الذي يحمل عنوان "ري ستارت"، مشيرة إلى أن هذا الفيلم يمثل تجربة جديدة ومختلفة تمامًا مقارنة بفيلمهما السابق "بحبك".وأكدت الزاهد أن "ري ستارت" يعد نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، حيث يختلف تمامًا عن الفيلم السابق، ويعد من أبرز أفلام الكوميديا التي ستعرض في صيف 2024.يُذكر أن فيلم "ريستارت" سيكون آخر الأعمال التي ستنافس في ماراثون أفلام الصيف 2024، حيث من المقرر عرضه في دور السينما الشهر المقبل.وينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام الكوميدية ويُعد ثاني تعاون بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك".