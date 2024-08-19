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فنون ومشاهير

فنان يُثير الجدل في بلدٍ عربيّ... نزع ثيابه على المسرح (صورة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:02
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أثار فنّان الراب المعروف بـ"علاء" جدلا واسعا في تونس، بعد نزع ملابسه وظهوره عاري الصدر أثناء غنائه على مسرح صفاقس الدولي.

وانتقد الناشط مهدي خليفة مظهر الفنان، وقال إنه "لا يليق بالجمهور الحاضر ولا يحترم عراقة وتاريخ المسرح"، منتقدا غياب وزارة الثقافة وسماحها لمغني الراب باعتلاء المسارح الكبرى، معتبرا أن فن الراب هو "غناء شعبي بعبارات سوقية".
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ومن جهته، ألقى الناشط عبد الرحمان مهذب، باللوم على إدارة مهرجان صفاقس، ببرمجتها عروض الراب من أجل غايات مادية بحتة وبما يطلبه الجمهور، داعيا إلى ضرورة برمجة الأسماء الكبرى بعيدا عن الرداءة والبذاءة من أجل تهذيب الذوق الموسيقي العام وعدم تخريب الشباب بتشجيعه على الفساد. (العربية)
 
 
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