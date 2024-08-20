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فنون ومشاهير

مُفاجأة من العيار الثقيل.. هذه النجمة اللبنانية ستكون بطلة مسلسل "ايزيل" بنسخته العربية

Lebanon 24
20-08-2024 | 12:32
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تتواصل التحضيرات الخاصة للنسخة العربية لمسلسل "ايزيل " التركي الشهير، وخلال الساعات الماضية شهد العمل الكثير من التطوّرات.

إعتذار البطلة
قبل أيام، شهد العمل إنسحاب الممثلة اللبنانية ريتا حايك التي رشحت لبطولة النسخة العربية من مسلسل "إيزيل " أمام النجم السوري باسل خياط؛ وذلك بعد وصولها لتركيا لبدء التصوير.
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وقد علمت "نواعم" أن باميلا ألكيك من ضمن الأسماء المرشحة بقوة لبطولة العمل لتجسد شخصية عائشة ضمن الأحداث وذلك بعد نجاحها في أكثر من تجربة بالدراما المعربة خلال الفترة الماضية.

وكان إسم باميلا قد تردد في بداية التحضيرات الخاصة بالمسلسل كما تردد أكثر من إسم خلال الساعات الماضية فور إعتذار ريتا حايك عن الدور منها ساشا دحدوش التي شاركت مؤخراً في مسلسل لعبة حب أمام معتصم النهار وسارة أبي كنعان.

أول مرة
ويبدأ عباس النوري أولى تجاربه بالدراما المعربة من خلال هذا العمل؛ إذ يجسد شخصية "الخال " الشهيرة ضمن أحداث المسلسل والتي جسدها تونغال كورتيز بالنسخة التركية.
والمسلسل يشارك ببطولته سامر المصري، لجين إسماعيل، نادين خوري وورد عجيب وسيعرض العمل عبر شاشة الـأم بي سي بالموسم الدرامي المقبل.

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