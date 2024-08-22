والد حسام حبيب يعتدي على زوجة وكيل أعمال فان دام.. وصور تكشف!

اتهم وكيل أعمال الفنان العالمي فان دام وليد التلباني، والد الفنان المصري حسام حبيب بالاعتداء على زوجته لفظيًا، وقدَّم ضده بلاغًا رسيمًا لمباحث الإنترنت في القاهرة.

ويأتي البلاغ بعد إساءة حسين حبيب للصحافية عبر الرسائل الخاصة، إذ طالبها بعدم التدخل في أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، بعدما شاركت فيديو يتحدث عن أزمة الفنانة بطليقها وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

Advertisement

ونشرت الصحافية نور، زوجة وليد التلباني، عبر حسابها في "فيسبوك"، منشورًا وصفت فيه حسين حبيب بـ"المتصابي"، وكتبت: "الحمد لله عملتلك محضر سب و قذف و أقسم بالله ما هسيب حقي وهتتحاسب على قلة أدبك و شتيمتك ليا بلفظ بذئ يعف اللسان عن ذكره أيها العجوز المتصابي و كله بالقانون".

وتباشر الأجهزة الأمنية في مباحث الإنترنت بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد حسين حبيب، الذي يحمل رقم 23 أحوال 2024، ووجهت له اتهامات بسب وقذف نور التلباني. (البوابة)