بعد ساعة واحدة من طرحها... "روتانا" تحذف رابع أغنيات شيرين عبد الوهاب

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حذفت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" الأغنية الرابعة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد أقل من ساعة على طرح الأخيرة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.ونشرت شيرين أغنية "ومازال عالبال" عبر قناتها الرسمية الجديدة في موقع "يوتيوب"، وسارعت "روتانا" الى حظرها ليظهر للمشاهد أن الفيديو غير موجود، لأنه يتضمن محتوى تعود ملكيته إلى الشركة الفنيّة.وتواجه شيرين عبد الوهاب أزمة كبيرة في الفترة الحالية مع شركة "روتانا"، ما دفع المطربة إلى التقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الممثل القانوني للشركة بسبب حذف أغانيها الجديدة من "يوتيوب".وحرّر محامي شيرين العريضة الرقم 52484 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، عن واقعة حذف شركة "روتانا" المصنّفات الفنية المملوكة للفنانة المنشورة على قناة "يوتيوب" الخاصة بها، وهذه الأغاني هي: "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، "بتمني أنساك". وحمل البلاغ قيد برقم 52484 عرائض المكتب الفني، وتمت إحالته الى نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق في تلك الواقعة.وفي ردّها على تلك الخطوة، توجّهت إدارة شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ببلاغ إلى جهات التحقيق ضد شيرين، لاتهامها بالتشهير بالشركة والسبّ والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد مفوض "روتانا" في مصر، أن الشركة قدّمت بلاغاً ضد الفنانة المصرية بسبب أغنية "الذهب"، ووُجّهت إليها تهمة التشهير والبلاغ الكاذب والسبّ والقذف، وأرسلت جهات التحقيق أمراً بحضور شيرين، لكن الأخيرة رفضت ذلك.وأضاف أن دفاع شركة "روتانا" تقدّم بطلب إصدار قرار بضبط شيرين وإحضارها للمثول أمام جهات التحقيق ومواجهتها، بالإضافة إلى انتداب خبراء لفحص الإيميلات والتسجيلات الصوتية للفنانة. (لها)