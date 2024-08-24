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فنون ومشاهير
تزوّج 17 مرّة.. ممثل سوريّ لمُقدّمة برامج لبنانيّة: أبحث عن الـ18 "وإذا بترشحي حالك أنا جاهز"
Lebanon 24
24-08-2024
|
05:27
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كشف الممثل السوري ممدوح الأطرش أنّه تزوّج 17 مرّة، وزوجته الحالية هي منى، ولا يزال معها منذ حوالي 40 سنة.
وخلال مقابلة، أشار الأطرش إلى أنّه مستعدّ للزواج للمرّة الـ18، وتوجّه إلى مُقدّمة البرامج كارين سلامة قائلا: "إذا بترشحي حالك جاهز أنا، موافق شو بدك أحسن من هيدا الجمال؟". (رصد لبنان 24)
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