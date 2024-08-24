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فنون ومشاهير

تدهورت صحته وانتقل إلى ألمانيا للعلاج.. طبيب يكشف عن حالة أحد أبرز الفنانين هذا ما أعلنه

Lebanon 24
24-08-2024 | 10:00
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تحدث الطبيب نور الدين عبد الرحيم، أستاذ واستشاري الأشعة التداخلية لعلاج الأورام و أمراض الأوعية الدموية في جامعة فرانكفورت في ألمانيا عن الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير، وقال من خلال مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أطمئن جمهور محمد منير على سلامته وربنا يحفظه من كل سوء، دعواتنا ليك بكل الخير، وكل مشاعر الحب والتقدير والأمنيات الطيبة".
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وكان منير قد تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة تسببت في دخوله المستشفى، حيث مكث في أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد عدة أيام، قبل أن يسمح له الأطباء بالخروج واستكمال العلاج في المنزل. إلا أن حالته تدهورت من جديد لذلك قرر السفر إلى المانيا لاستكمال العلاج. (العربية)
 
 
من مقطع الفيديو
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