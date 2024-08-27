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فنون ومشاهير

"أطل بشعر كثيف ولحية طويلة".. فنان شهير يغضب جمهوره بمظهره الجديد (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2024 | 02:15
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شارك المغني العالمي زين مالك مقطع  فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة "Shoot at Will" عبر حسابه على منصة انستغرام.
وفي التفاصيل، أطل زين مالك بشعر كثيف ولحية طويلة، وسرعان ما لاقى المقطع انتشارًا واسعًا بين جمهوره لأن الإطلالة الغريبة أثارت تساؤلات عدة بين متابعيه.
 كما ظهر زين مالك وهو يغني أمام لوحة ملاكمة كبيرة، كما أرفق المقطع الترويجي بعنوان الأغنية "Shoot At Will". 
(lbc)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zayn Malik (@zayn)

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