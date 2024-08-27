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فنون ومشاهير

بفستان ملوكي وبحضور عدد من الفنانين.. صور جديدة لزفاف ابنة وئام وهاب تعرفوا إلى عريسها (صور)

Lebanon 24
27-08-2024 | 14:50
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نشرت رين وهاب ابنة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب صورا جديدة من حفل زفافها.

وكانت رين دخلت القفص الذهبي مؤخرا، وأقيم حفلا ضخما احتفالا بالمناسبة السعيدة بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وأهالي منطقة الجاهلية.
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وأحيا سهرة الزفاف عدد من الفنانين من بينهم الفنان محمد إسكندر والفنان كارلوس حكري.

وتألقت العروس بفستان أبيض فخم إلى جانب عريسها الشاب.

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