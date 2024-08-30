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فنون ومشاهير

وفاة مذيعة بعد صراع مع السرطان.. وهكذا نعاها أحد أقربائها

Lebanon 24
30-08-2024 | 05:43
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توفيت المذيعة المصرية جاكلين الزقازيقي، اليوم الجمعة، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وأكد زوج شقيقة المذيعة وفاتها صباحا بعد صراع مع المرض بعد أشهر من الإصابة به، معلناً أنه سيتم تشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.
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وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحلت عن دنيانا الإعلامية جاكلين الزقازيقي، بعد معاناة مريرة وصعبة مع مرض السرطان، ولكن هذه إرادة الله".

وأضاف في كلمات مؤثرة "وليشهد الله أنك يا جاكلين كنت مثل ابنتي تماما، وكم كنت طيبة ونقية وذات وجه بشوش وتتعاملين مع الجميع بكل حب وإخلاص وود". (الحدث)
 
جاكلين الزقازيقي
 
المذيعة جاكلين الزقازيقي
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