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فنون ومشاهير

محمد فؤاد في ورطة جديدة.. ما القصّة؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 14:05
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وقع الفنان المصري محمد فؤاد في ورطة جديدة، بعد أزمته مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، أثناء زيارته للمستشفى بصحبة شقيقه الذي تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي.
 

واشار الدكتور إبراهيم الزيات عضو نقابة الأطباء، في تصريحات تلفزيونية إن "النقابة وجامعة عين شمس، التي تتبع لها المستشفى، مُصران على السير في الطرق القانونية للحصول على حق الطبيب، وذلك في تعليقه على إمكانية التصالح بين الطرفين".
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واضاف: "لا نبحث فقط عن حقنا، بل نريد أن يكون إنذارا حتى لا يحدث من شخص آخر مستقبلا، ما حدث مشكلة كبيرة جدا، ولدينا مؤسسات قانونية تستطيع استعادة حقوق الأفراد".

وأكد أن القضية في أيدي النيابة حاليا، ورداً على محامي الفنان محمد فؤاد الذي هاجم الطبيب، قال: يمكنني أيضا أن أقول أن الفنان موكله ليس فوق مستوى الشبهات.

كما لفت إلى أن النقابة حاليا في انتظار رأي النيابة والقضاء المصري، ولن يقبل أي إساءة للطبيب، الذي وصفه بأنه واحد من أفضل الأطباء.

المصدر: لها
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