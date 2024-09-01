30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مغنية لبنانية تتكلم عن هوسها: بعمل "شوبينغ" سيارات وبدي "رجّال بنك"
Lebanon 24
01-09-2024
|
00:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت المغنية اللبنانية نيللي مقدسي إلى أنّها تعاني من هوس التسوق، إذ تصل بها الأمور أحيانا إلى تسوق أغلى الساعات والسيارات.
وفي مقابلة، أكّدت مقدسي أن الرجل الذي تريد أن تتجوزه يجب أن يتمتع بثروة معنوية كبيرة إذ تعتبر هذه الأمور من الاساسيات، قائلة أن المال لن يفيد بشيء إذا لم يكن الشريك محبًا ويتمتع بمعنويات جيدة.
وكشفت مقدسي عن أن متطلباتها كثيرة جدًا، لذا فالزوج المستقبلي يجب أن يكون مقتدرًا ماليًا أيضا، مشيرة إلى أنّها تريد "رجّال بنك" نسبة إلى حجم المشتريات التي تشتريها. (رصد لبنان24)
View this post on Instagram
A post shared by ltvmain (@ltvmain)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار أخبار عن "انفصالها عن هشام حداد".. أوّل تعليق من ناتالي زرقا هذا ما قالته
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن "انفصالها عن هشام حداد".. أوّل تعليق من ناتالي زرقا هذا ما قالته
05:52 | 2024-08-31
31/08/2024 05:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الطاقة يرقصُ على أغنية "فضل شاكر"!
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الطاقة يرقصُ على أغنية "فضل شاكر"!
03:38 | 2024-08-31
31/08/2024 03:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تكشف لأول مرة عن مرضها الخطير.. أصيبت بفيروس لم يستطع الأطباء تحديد نوعه (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تكشف لأول مرة عن مرضها الخطير.. أصيبت بفيروس لم يستطع الأطباء تحديد نوعه (فيديو)
04:18 | 2024-08-31
31/08/2024 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتوجّهين إلى بيروت غداً... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
Lebanon 24
للمتوجّهين إلى بيروت غداً... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
10:22 | 2024-08-31
31/08/2024 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع على طريق المطار.. السيارة تحطّمت بالكامل! (فيديو + صور)
Lebanon 24
حادث مروّع على طريق المطار.. السيارة تحطّمت بالكامل! (فيديو + صور)
14:04 | 2024-08-31
31/08/2024 02:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:00 | 2024-09-01
خلال حفل مباشر.. وفاة مغن بعد سقوطه (فيديو)
23:00 | 2024-08-31
تضارب في الأخبار.. هل تعيش أنجلينا جولي قصة حب سرية؟
16:37 | 2024-08-31
موقف إنساني نادر... تامر حسني يوقف تصوير فيلمه لإنقاذ فتاة
15:01 | 2024-08-31
اختفاء صفحة شيرين عبد الوهاب على "فيسبوك" فجأة.. ورسالة إلى جمهورها
12:56 | 2024-08-31
بعد الاعلان رسميًا عن ارتباطها... ما حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها؟
10:00 | 2024-08-31
أُدخِلَ إلى المستشفى قبل أيّام.. وفاة مؤلف معروف جدّاً بعد إصابته بالتهاب رئويّ
فيديو
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
01/09/2024 10:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
01/09/2024 10:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
01/09/2024 10:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24