مغنية لبنانية تتكلم عن هوسها: بعمل "شوبينغ" سيارات وبدي "رجّال بنك"

لفتت المغنية اللبنانية نيللي مقدسي إلى أنّها تعاني من هوس التسوق، إذ تصل بها الأمور أحيانا إلى تسوق أغلى الساعات والسيارات.

وفي مقابلة، أكّدت مقدسي أن الرجل الذي تريد أن تتجوزه يجب أن يتمتع بثروة معنوية كبيرة إذ تعتبر هذه الأمور من الاساسيات، قائلة أن المال لن يفيد بشيء إذا لم يكن الشريك محبًا ويتمتع بمعنويات جيدة.

وكشفت مقدسي عن أن متطلباتها كثيرة جدًا، لذا فالزوج المستقبلي يجب أن يكون مقتدرًا ماليًا أيضا، مشيرة إلى أنّها تريد "رجّال بنك" نسبة إلى حجم المشتريات التي تشتريها. (رصد لبنان24)