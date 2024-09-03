يُطل على برج ايفل.. صور جديدة لمنزل الفنان راغب علامة الفخم في باريس

نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطل راغب وهو يقف على شرفة منزله الفخم في العاصمة الفرنسية باريس والقريب جدا من برج ايفل.

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ولفت المتابعون الديكور المميز للمنزل.



يُذكر ان الفنان راغب علامة يملك عدة منازل في لبنان والخارج، من بينها منزل في وسط بيروت وفيلا في ضهر الصوان المتنية، إضافة إلى منزل في اليونان، وفي دبي وفي باريس.



وتردد قبل فترة انه اشترى مزرعة خاصة في ولاية جورجيا الأميركية تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف متر مربع.



