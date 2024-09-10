Advertisement

فنون ومشاهير

الفاشنيستا دكتورة خلود تبكي بسبب فقدانها هرها... ولقطات مؤثرة لحظة وداعه

Lebanon 24
10-09-2024 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1244900-638615568398255934.jpeg
Doc-P-1244900-638615568398255934.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبكت دكتورة خلود القلوب بمجموعة من اللقطات التي توثق لحظة وداع قطها، ونشرت الفاشنيستا الكويتية مقطع فيديو وثق لحظة دفن القط الذي توفي بعد إصابته بالسرطان، وسط حالة من الحزن الشديد بين متابعيها.
Advertisement


ورغم صعوبة الحدث، إلا أن بعض التعليقات لم تخل من كلمات السخرية والهجوم، حيث اعتبر أصحابها أن الحزن على قط أمر مبالغ فيه، ووجهوا كلمات قاسية للفاشنيستا الكويتية وسط دفاع من محبيها.

وتعيش الدكتورة خلود حالة حزن عميقة بعد فقدان قطها، ونشرت، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مجموعة من اللقطات التي استعادت بها ذكرياتها معه، وسط الكثير من الكلمات التي عبرت من خلالها عن حزنها لموت قطها.

وكتبت الدكتورة خلود في تعليقها على فيديو دفن قطها: "ما راح أنساك عمري إن شاء الله التقى بيك في الجنة.. راح أجمل وأحن قلب بوش". " وفي رسالة مؤثرة أخرى كتبت دكتورة خلود: "أنا آسفة يا حبيبي بس السرطان كان أقوى مني ومنك، تعب كل الناس، وأكل في جسدك وروحك، ما راح أنساك عمري كله يا حبيبي".

وتفاعل الجمهور مع دكتورة خلود ما بين تجارب حكى أصحابها تجاربهم مع فراق حيواناتهم الأليفة وآخرين عبروا عن حزنهم لفقدان الدكتورة خلود لقطها بكلمات دعم ومواساة، فيما جاءت بعض التعليقات الحادة التي تضمنت كلمات قاسية للغاية.

لمشاهدة الفيديو... اضغط هنا
 
وكتب متابعون في تعليقاتهم: "القط يعيش مع العائلة، وينتج بينهم حب كبير وتعلّق، تنظر له كأنه طفل صغير وليس حيوان، ويعيش فترة طويلة تصل إلى 20 سنة أحيانا، لا ألوم من يحزن عليه بشدة"."فراق الحيوانات الأليفة مؤلم جداً جداً كائن يعيش معك يحبك ولا يؤذيك عكس الأوادم، حتى لو يحبونك يجي منهم أذى، فراق الحيوانات صعب مؤلم؛ لأنها روح نقية وذكرياتهم ما فيها إلا حب".

عبرت دكتورة خلود عن حزنها بطرق مختلفة كانت الصورة فيها البطل الأساسي، حيث قامت بنشر لقطات توثق لحظة معاناة قطها مع مرض السرطان ودعمها له، ودعمها الجمهور بالكثير من التعليقات.

كما جاء في التعليقات كلمات قاسية من بعض متابعين بينها: "دكتورة وبهالعقلية الغبية تلتقي ببستها بالجنة.!!!! ما تعلمت طوال دراستها أن الحيوانات تصير تراب والجنة والنار فقط للإنس والجن".  ودافع آخرون عن دكتورة خلود في تعليقات منها: "فقد حيوان هو في الحقيقة فقد روحاً عزيزة تعلق بها المربي. المربي يتعلق بحيوانه روحياً، ويبكي على فقده، لان في نظره لم تعد القطة قطة، ولا الناقة ناقة، ولا.. بل أرواحاً سكنت أجساداً مختلفة، فإذا تعلقت الأرواح ببعضها البعض لم يعد لشكل الجسد أي معنى. الله يصبرها، ويملأ قلبها بالسكينة والسلوان".

وعبر متابعون عن تضامنهم مع دكتورة خلود بكلمات مواساة ودعم حكوا فيها تجاربهم مع فراق حيواناتهم، ومن بين هذه التعليقات: "محد يلومها والله بسم الله على قططي قمت اصحيهم من نومهم ربي يحفظهم". "انا انهرت والله الحياة مع القطط فيها شعور جميل كله حب وحنان". "تحزن وما حد يلومها والله بالنهاية هذي روح أكلت شربت ونامت معاها زي مُنيه الصانع مات عليها كلبها مرا ترا هالشعور مو سهل". (ليالينا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:25 | 2024-09-10
05:30 | 2024-09-10
03:29 | 2024-09-10
03:23 | 2024-09-10
00:38 | 2024-09-10
23:00 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24