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فنون ومشاهير
"الزعيمة الثابتة والموهوبة"... تايلور سويفت تدعم كامالا هاريس بعد المناظرة
Lebanon 24
11-09-2024
|
00:07
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أعلنت النجمة تايلور سويفت دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بعد مناظرتها مع دونالد ترامب، واصفة إياها بـ"الزعيمة الثابتة والموهوبة".
جاء هذا الإعلان من خلال منشور نشرته سويفت على إنستغرام، مباشرة بعد انتهاء المناظرة، والذي حصد آلاف الإعجابات في دقائق معدودة.
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وفي منشورها، نشرت سويفت صورة تُظهر تأييدها لهاريس، وعلقت قائلة إنها منزعجة من التقارير الكاذبة التي زعمت أنها تؤيد ترامب.
وأضافت سويفت: "سأعطي صوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
سويفت، التي كانت قد دعمت جو بايدن في انتخابات 2020، عبرت عن قلقها من المعلومات المضللة التي تم نشرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأكدت أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات الانتخابية.
وأنهت سويفت منشورها بدعوة الناخبين، وخاصة أولئك الذين يصوتون للمرة الأولى، للتسجيل والتصويت المبكر.
وحصل منشور سويفت على أكثر من 261 ألف إعجاب في أقل من 20 دقيقة، بينما انفصلت مؤخراً عن صديقتها بريتاني ماهومز، التي كانت تؤيد ترامب. (سكاي نيوز)
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