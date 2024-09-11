Advertisement

فنون ومشاهير

"الزعيمة الثابتة والموهوبة"... تايلور سويفت تدعم كامالا هاريس بعد المناظرة

Lebanon 24
11-09-2024 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1245320-638616356352907878.jpeg
Doc-P-1245320-638616356352907878.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت النجمة تايلور سويفت دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بعد مناظرتها مع دونالد ترامب، واصفة إياها بـ"الزعيمة الثابتة والموهوبة".
جاء هذا الإعلان من خلال منشور نشرته سويفت على إنستغرام، مباشرة بعد انتهاء المناظرة، والذي حصد آلاف الإعجابات في دقائق معدودة.
Advertisement



وفي منشورها، نشرت سويفت صورة تُظهر تأييدها لهاريس، وعلقت قائلة إنها منزعجة من التقارير الكاذبة التي زعمت أنها تؤيد ترامب.


وأضافت سويفت: "سأعطي صوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".


سويفت، التي كانت قد دعمت جو بايدن في انتخابات 2020، عبرت عن قلقها من المعلومات المضللة التي تم نشرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأكدت أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات الانتخابية.

وأنهت سويفت منشورها بدعوة الناخبين، وخاصة أولئك الذين يصوتون للمرة الأولى، للتسجيل والتصويت المبكر.

وحصل منشور سويفت على أكثر من 261 ألف إعجاب في أقل من 20 دقيقة، بينما انفصلت مؤخراً عن صديقتها بريتاني ماهومز، التي كانت تؤيد ترامب. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:37 | 2024-09-11
02:00 | 2024-09-11
23:00 | 2024-09-10
16:38 | 2024-09-10
15:45 | 2024-09-10
15:35 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24