بالصورة... شبيهة رضوى الشربيني تثير الجدل بمنشور على "انستغرام"

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لفتاة تشبهها كثيراً، وعلّقت على الصورة بالقول: "إيه ده، دي شبهي أكتر مني، مين دي يا جماعة؟".



وأثارت الصورة التي نشرتها رضوى جدلاً بين الجمهور الذين علّقوا ما بين مصدّق أن الصورة لشبيهة لرضوى، ومؤكد أن الصورة لرضوى نفسها وأنها تحاول من خلالها تصدّر الترند.

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وأثارت الصورة التي نشرتها رضوى جدلاً بين الجمهور الذين علّقوا ما بين مصدّق أن الصورة لشبيهة لرضوى، ومؤكد أن الصورة لرضوى نفسها وأنها تحاول من خلالها تصدّر الترند.

وفي مفاجأة للجمهور، خرجت الفتاة شبيهة رضوى الشربيني في تصريحات صحافية لتؤكد سعادتها الغامرة بنشر الإعلامية صورتها عبر صفحتها والتعليق على الشبه الكبير بينهما، حيث قالت: "صاحية من النوم مخضوضة واتفاجئت، وكنت عاملة اللوك دا من شهرين والناس كلها كانت بتقولي إني شبه رضوى الشربيني وكانوا بيعملولها منشن".



وأضافت: "فرحت من تعليق رضوى الشربيني ونشر صورتي لأنها جميلة ولذيذة وأنا بحبها جداً وهي متواضعة وبترد على الكومنتات كلها بعد نشر الصورة".



وفي جانب آخر، كانت رضوى الشربيني قد تصدّرت "الترند" بعد انتشار شائعات في حزيران الماضي حول زواجها، إثر تداول فيديو من كواليس برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه عبر شاشة قناة CBC سفرة، ظهرت فيه وهي تتلقى التهنئة من فريق عمل البرنامج، الأمر الذي دفع الجمهور للاعتقاد بأن الإعلامية عقدت قرانها من دون الإعلان عن هوية عريسها. (لها)



