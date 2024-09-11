Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة... شبيهة رضوى الشربيني تثير الجدل بمنشور على "انستغرام"

Lebanon 24
11-09-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1245367-638616423411293686.jpg
Doc-P-1245367-638616423411293686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لفتاة تشبهها كثيراً، وعلّقت على الصورة بالقول: "إيه ده، دي شبهي أكتر مني، مين دي يا جماعة؟".

وأثارت الصورة التي نشرتها رضوى جدلاً بين الجمهور الذين علّقوا ما بين مصدّق أن الصورة لشبيهة لرضوى، ومؤكد أن الصورة لرضوى نفسها وأنها تحاول من خلالها تصدّر الترند.
Advertisement

 
وفي مفاجأة للجمهور، خرجت الفتاة شبيهة رضوى الشربيني في تصريحات صحافية لتؤكد سعادتها الغامرة بنشر الإعلامية صورتها عبر صفحتها والتعليق على الشبه الكبير بينهما، حيث قالت: "صاحية من النوم مخضوضة واتفاجئت، وكنت عاملة اللوك دا من شهرين والناس كلها كانت بتقولي إني شبه رضوى الشربيني وكانوا بيعملولها منشن".

وأضافت: "فرحت من تعليق رضوى الشربيني ونشر صورتي لأنها جميلة ولذيذة وأنا بحبها جداً وهي متواضعة وبترد على الكومنتات كلها بعد نشر الصورة".

وفي جانب آخر، كانت رضوى الشربيني قد تصدّرت "الترند" بعد انتشار شائعات في حزيران الماضي حول زواجها، إثر تداول فيديو من كواليس برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه عبر شاشة قناة CBC سفرة، ظهرت فيه وهي تتلقى التهنئة من فريق عمل البرنامج، الأمر الذي دفع الجمهور للاعتقاد بأن الإعلامية عقدت قرانها من دون الإعلان عن هوية عريسها. (لها)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:17 | 2024-09-11
02:37 | 2024-09-11
00:07 | 2024-09-11
16:38 | 2024-09-10
15:45 | 2024-09-10
15:35 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24