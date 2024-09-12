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فنون ومشاهير

بغاية الجمال.. نادية وغابرييلا جبران تويني تخطفا الأنظار في زفاف شقيقهما على ملكة جمال لبنان السابقة (صور)

Lebanon 24
12-09-2024 | 00:13
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لا يزال زفاف ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي والشاب فهمي كاراغولا الذي أقيم في اليونان يحظى باهتمام مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من مرور أسبوع عليه.

فقد قامت السيدة سهام تويني وهي والدة العريس من طليقها رجل الأعمال كريم كاراغولا بنشر صور عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لتوأمها غابرييلا ونادية وهما شقيقتا العريس من حفل الزفاف، وقد لفتتا الأنظار بجمالهما.
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علما ان غابرييلا ونادية هما ابنتا الراحل جبران تويني وسهام تويني، وكانتا تبلغان عدة أشهر عندما تم اغتياله.

وأكد المتابعون ان نادية تشبه والدها الراحل في حين ان غابرييلا تشبه والدتها.







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