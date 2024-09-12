هل تخطف أحلام الأنظار باللهجة المصرية؟.. تفاصيل مثيرة حول ألبومها الجديد!

Advertisement

أحلام يبدو وأنّها بصدد أن تقوم بتجربة الغناء باللهجة المصرية حيث إنها سوف تقدم ألبومًا كاملًا بهذه اللهجة لأول مرة، وذلك بعد اشتهارها بتقديم اللون الخليجي في جميع أعمالها السابقة، وقد كشفت أحلام عن تفاصيل هذا النبأ السار لعشاقها عبر حسابها على منصة إكس، وأكدت أنها استمتعت إلى أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية.وكشفت كذلك أحلام عن تعاونها مع الملحن المصري الشهير وليد سعد، فكتبت في تغريدتها: "اليوم سمعت أول عمل في ألبومي المصري..قريباً مع الكبير وليد سعد"، ليرد وليد سعد عليها قائلًا: "شرف ليا يا نجمة النجوم"، وبمجرد أن كتبت أحلام هذه الكلمات، باتت حديث الجمهور الذين هنأوها بهذا الخبر السعيد، وعبروا عن مدى حماسهم الشديد للاستماع لألبومها الجديد عند طرحه.وبالرغم من أن أحلام قد غنت أغنية مسبقًا باللهجة المصرية، إلا أن تلك المرة الأولى التي تطرح فيها ألبومًا كاملًا بالمصري، فسبق وقد طرحت أحلام عام 2022 أغنية "حالو يا حالو" احتفالًا بقدوم شهر رمضان وقد أشرف على تلحينها وقتها نادر أنيس، فيما كتب كلماتها محمد البدري.ووصل عدد مشاهدات الأغنية عبر موقع "يوتيوب" إلى أكثر من 1.2 مليون، وحين تم طرح الأغنية قبل عامين، طلب عدد كبير من جمهور أحلام أن تقوم بإصدار ألبوم باللهجة المصرية خاصة وأنها نجحت في إتقان تلك اللهجة، وهو ما سوف تفعله أحلام قريبًا بالفعل.الجدير بالذكر أن أحلام قد خطفت اهتمام الجمهور مؤخرًا بعدما استمرت هي وزوجها مبارك الهاجري في الرد على التساؤلات التي أثيرت حول انفصالهما خلال الأسابيع الماضية، وتسببت في حالة جدل واسع، لاسيما أن الثنائي من أكثر الأزواج ظهورا وتعبيرا عن قوية ومتانة علاقتهما طوال السنوات الأخيرة، وذلك ما جعل انتشار أخبار انفصالهما صادما في البداية، لكن كانت أحلام ومبارك الهاجري أكثر وضوحا ومباشرة في مواجهة تلك الشائعات والتساؤلات، حيث سعى كلاهما لحسم كل التفاصيل دون الدخول في أي جدل يسمح بزيادة الحديث حول أي أزمة حول علاقتهما.وردت أحلام بشكل واضح على الشائعات التي طاردتها هي وزوجها مبارك الهاجري، بعد عودتهما من إجازتهما في إسبانيا، وظهرت في أكثر من فيديو مع زوجها لترد بشكل حاسم على كل الشائعات التي تداولت حول انفصالهما، حيث ظهرت النجمة الإماراتية في فيديو رومانسي وهي تتحدث مع مبارك الهاجري الذي أكد لها أن خصلة منها تعوضه عن كل نساء العالم.أحلام كانت أيضا حريصة على التعليق على تلك الشائعات بشكل طريف في فيديو قامت بنشره عبر حسابها على موقع X ، وهي تطلب منه الطلاق في سخرية واضحة من شائعات انفصالهما، وترد كذلك على نفسها وتستفسر منه عن سبب اتخاذه لتلك الخطوة، في وقت علقت أحلام على الفيديو الذي قامت بنشره، مؤكدة على أن الحياة لا تسير بالنسبة لها إلا بدون مبارك الهاجري فكتبت: " الدنيا كلها ما تسوى شي بدونك يا نور دنيتي كلها". (هيا)