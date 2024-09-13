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فنون ومشاهير

بـ "هوت شورت".. ابنة نوال الزغبي تستمتع بآخر أيام الصيف في مدينة كان الفرنسية (صور)

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:48
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نشرت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وأطلت تيا وهي تستمتع بوقتها في مدينة كان الفرنسية بـ"هوت شورت" من الجينز مع "كروب توب" مكشوف بنقشة النمر.
 
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وعلقت على الصور قائلة: "الصيف الذي لا ينتهي".

يُذكر ان تيا ووالدتها الفنانة نوال الزغبي تتواجدان في كان لقضاء عطلة نهاية الصيف.

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