المغني الشعبي في أزمة.. تجديد حبس سعد الصغير 15 يوماً (صورة)

وقال سعد الصغير خلال التحقيقات أمام الجهات الأمنية إنه لم يكن يعلم أن تلك السجائر بها مواد مخدرة، وإنه لم يستطع قراءة المكتوب عليها لجهله باللغة الإنجليزية، مؤكدا أنه اعتقد أنها مجرد سجائر إلكترونية عادية، ولم يكن يعرف أن محتوياتها ممنوعة في مصر.وقامت الشرطة بمطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وإحالة سعد الصغير إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم التجديد له لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.كما أمرت جهات التحقيق قبل يومين بسحب عينة دم من المغني سعد الصغير في مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المواد المخدرة له، لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه. (العربية)