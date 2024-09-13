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فنون ومشاهير

المغني الشعبي في أزمة.. تجديد حبس سعد الصغير 15 يوماً (صورة)

Lebanon 24
13-09-2024 | 14:35
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قررت السلطات المصرية، أمس الخميس، تجديد حبس المغني الشعبي سعد الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة، أثناء سفره من الولايات المتحدة إلى مصر، عبر مطار القاهرة الدولي.
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وكان رجال الجمارك بمطار القاهرة قد ألقوا القبض على سعد الصغير خلال عودته من الولايات المتحدة على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، وبحوزته تسع عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريغوانا.


وقال سعد الصغير خلال التحقيقات أمام الجهات الأمنية إنه لم يكن يعلم أن تلك السجائر بها مواد مخدرة، وإنه لم يستطع قراءة المكتوب عليها لجهله باللغة الإنجليزية، مؤكدا أنه اعتقد أنها مجرد سجائر إلكترونية عادية، ولم يكن يعرف أن محتوياتها ممنوعة في مصر.

وقامت الشرطة بمطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وإحالة سعد الصغير إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم التجديد له لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق قبل يومين بسحب عينة دم من المغني سعد الصغير في مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المواد المخدرة له، لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه. (العربية) 
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