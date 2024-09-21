Advertisement

فنون ومشاهير

ابنه الوحيد ويبلغ من العمر 9 سنوات.. مصرع نجل مطرب شهير بحادث مروّع يُحزن الوسط الفني!

Lebanon 24
21-09-2024 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1249835-638625558471084090.jpg
Doc-P-1249835-638625558471084090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي "رضا" نجل المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي، الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام، بعد سقوطه من الطابق العاشر.

وفوجئ أصدقاء المطرب ومتابعيه بالفنان الشعي ينشر تويتة يعلن فيها وفاة نجله الوحيد، ما تسبب بصدمة داخل الوسط الفني، خاصة أن المطرب كان دائما ما يصطحب ابنه معه في أغلب حفلاته الغنائية لارتباطه الشديد به.
Advertisement
 
المطرب الشعبي ونجله
وكشف مصدر مقرب من المطرب إسماعيل الليثي، أن نجله رضا كان يقيم مع جدته لوالده بإحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، بعدما انفصل والده عن والدته.

وأضاف المصدر لـ" العربية" أن الطفل "رضا" كان يلهو أعلى العقار الذي يقيم به، وكان يقف على مقعد مرتفع فسقط من الطابق العاشر، حيث ارتطم بأحد أجهزة التكييف بالطابق التاسع ثم سقط أرضاً ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور سقوطه.

وأوضح المصدر أن الطفل كان يعاني من فرط الحركة، ويبدو أنه لم يستطيع التحكم في حركته أثناء لهوه لذلك اختل توازنه وسقط جثة هامدة.

وتابع المصدر أن أسرة الطفل أسرعت به إلى إحدى المستشفيات القريبة من محل سكنه، في محاولة لإنقاذه لكن أخبرهم الأطباء أنه قد فارق الحياة.

وتقدم عدد كبير من المطربين بواجب العزاء للفنان إسماعيل الليثي فور إعلانه الخبر، حيث رثوه عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، من بينهم حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ومحمود الليثي والمطربة بوسي وآخرين. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:48 | 2024-09-22
23:00 | 2024-09-21
14:34 | 2024-09-21
10:00 | 2024-09-21
08:01 | 2024-09-21
05:23 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24