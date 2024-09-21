ابنه الوحيد ويبلغ من العمر 9 سنوات.. مصرع نجل مطرب شهير بحادث مروّع يُحزن الوسط الفني!

توفي "رضا" نجل المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي، الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام، بعد سقوطه من الطابق العاشر.



وفوجئ أصدقاء المطرب ومتابعيه بالفنان الشعي ينشر تويتة يعلن فيها وفاة نجله الوحيد، ما تسبب بصدمة داخل الوسط الفني، خاصة أن المطرب كان دائما ما يصطحب ابنه معه في أغلب حفلاته الغنائية لارتباطه الشديد به.

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وكشف مصدر مقرب من المطرب إسماعيل الليثي، أن نجله رضا كان يقيم مع جدته لوالده بإحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، بعدما انفصل والده عن والدته.



وأضاف المصدر لـ" العربية" أن الطفل "رضا" كان يلهو أعلى العقار الذي يقيم به، وكان يقف على مقعد مرتفع فسقط من الطابق العاشر، حيث ارتطم بأحد أجهزة التكييف بالطابق التاسع ثم سقط أرضاً ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور سقوطه.



وأوضح المصدر أن الطفل كان يعاني من فرط الحركة، ويبدو أنه لم يستطيع التحكم في حركته أثناء لهوه لذلك اختل توازنه وسقط جثة هامدة.



وتابع المصدر أن أسرة الطفل أسرعت به إلى إحدى المستشفيات القريبة من محل سكنه، في محاولة لإنقاذه لكن أخبرهم الأطباء أنه قد فارق الحياة.



وتقدم عدد كبير من المطربين بواجب العزاء للفنان إسماعيل الليثي فور إعلانه الخبر، حيث رثوه عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، من بينهم حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ومحمود الليثي والمطربة بوسي وآخرين. (العربية)