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فنون ومشاهير

إيمان العاصي في موقف صعب

Lebanon 24
23-09-2024 | 23:00
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تواجه الفنانة إيمان العاصي موقفاً صعباً خلال تصوير المشاهد المتبقية لها من مسلسل "رغم القانون" المعروض حالياً على الفضائيات، حيث لم تنتهِ بعد من مشاهد يتطلّب تصويرها أكثر من عشرة أيام، وهو ما وضعها في موقف صعب حيث طلب المخرج شادي عبد السلام تكثيف ساعات التصوير حتى ينتهي منه قبل عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل بوقت محدّد للقيام بعمليات المونتاج التي تتم مباشرة بعد التصوير، وهو ما يتطلّب وقتاً إضافياً.
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يُذكر أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، خاصةً أن أحداثه تدور حول زوجة تحاول البحث عن زوجها بعد اختفائه فجأة.
(لها)
 
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