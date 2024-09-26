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فنون ومشاهير

برسالة مُبكية.. مُجددا إليسا تُعلّق على الضربات الإسرائيلية وهذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
26-09-2024 | 01:59
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نشرت الفنانة اليسا رسالة مؤثرة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام عبّرت خلالها عن حزنها وألمها مما يحصل في لبنان من اعتداءات وضربات إسرائيلية أوقعت مئات الشهداء وآلاف الجرحى في مختلف المناطق.
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وكتبت اليسا قائلة: "ما في كلام بيوصف الوجع يللي عم نعيشو وخسارة كل هالأرواح البريئة. كل روح راحت هي حكاية توقفت، حلم ما كمل، وعيلة انكسرت للأبد".

وأضافت: "ورغم كل شي نحنا أخوة بل الانسانية، وهالوجع نحنا كلنا عم نحمله. الله يرحمنا برحمته ويحمي لبنان وشعبو".
 


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