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فنون ومشاهير

أحمد سعد في مرمى الانتقادات.. لهذا السبب

Lebanon 24
27-09-2024 | 10:02
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تعرّض الفنان أحمد سعد لسيل من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وأثار جدلاً واسعاً على خلفية تصريحاته عن سرقة مجوهراته في مطار ميلانو، ثم إعلان مشاركته في "مهرجان الموسيقى العربية"، الذي يشتهر بمشاركة فنانين يميلون إلى الطرب الأصيل.
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وكان الإعلامي تامر أمين قد هاجم أحمد سعد بشراسة بعد الإعلان عن سرقة مجوهراته في مطار ميلانو بإيطاليا، خلال حضوره فرح نجل الإعلامية بسمة وهبة.
وقال تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار": "أحمد سعد كان أوفر في لبسه للألماظ، ومَن يلجأ لفكرة خطف أنظار الناس باللبس والمجوهرات والتقليعات الغريبة هو قليل الموهبة، لكن أحمد سعد من أنجح المغنّين فمش محتاج ألماظ".
ودافع الدكتور خالد داغر رئيس "مهرجان الموسيقى العربية" عن اختيار الفنان أحمد سعد للمشاركة في المهرجان بدورته الـ 32، وذلك خلال المؤتمر الصحافي لإعلان تفاصيل المهرجان، مشيراً إلى أن أحمد سعد فنان ناجح ولديه إمكانات كبيرة، وهو من أفضل المطربين العرب، ومؤكداً أن المهرجان لا يتعامل مع الفنانين بناءً على تصنيفات زمنية معينة، بل بالاستناد الى مواهبهم الحقيقية. إذ قال: "الموسيقى العربية لم تقف عند حقبة زمنية معينة، ونحن نتعامل مع الفنانين بقدرهم الحقيقي وقوّتهم الفنية، وسعد يمتلك إمكانات تجعله قادراً على تقديم ألوان مختلفة من الغناء".
(لها)
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