وائل عرقجي ينفعل بسبب ما يحصل في لبنان.. اليكم ما قاله

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تصدر اسم لاعب كرة السلة وائل عرقجي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بسبب تعليقه على الاحداث الحاصلة في لبنان والعدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وبقاعا.وفي التفاصيل، كتب وائل عرقجي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام: "فدا لبنان وبس"، الامر الذي احدث بلبلة واسعة بين المتابعين، فانتقده البعض بينما وافقه الرأي البعض الاخر.وفي تعليق مطول لـ وائل عرقجي على الاحداث الأخيرة، كشف عن موقفه مما يحصل، فرد على احد المتابعين باللغة الإنكليزية قائلا بما معناه: "كلاعب كرة سلة، كنت انشر التضامن والمحبة بين الناس، وسأبقى أفعل ذلك".وتابع: "انا أقف مع هؤلاء الأطفال والمدنيين الذين يستشهدون، وكنا وسنبقى نبذل قصارى جهدنا لنقوم بذلك"، مضيفا: "انت تدعم الحزب، بينما انا ادعم لبنان، لبنان المستقل بعيدا عن كل الأحزاب.. واضيف ان والدي يعمل في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، وهو يتواجد في قلب الضاحية الجنوبية لانتشال الضحايا ومساعدة الجرحى والمصابين، لانهم بالنسبة لنا هم لبنانيون قبل كل شيء".هذا وقد شتم وائل عرقجي كل من إسرائيل ونتنياهو، وقال: "اريدهم ان يحترقوا في الجحيم، ولكن قرار دخول الحرب يجب ان يكون قرار دولة بأكملها وجيش واحد وهو الجيش اللبناني".واردف وائل كلامه بالقول: "لحد الان انا ادعم المقاومة الى ان تمضي هذه المحنة، ولكننا تعبنا من ان نعيش بهذه الطريقة، وعندما ينتهي كل هذا اعتقد انه يجب علينا ان نفهم ان ايران كانت تلعب بنا لبعض الوقت وتناقش الملف النووي، بينما هناك أناس يموتون والبعض يعيش في المخيمات". (الجديد)