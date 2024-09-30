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فنون ومشاهير

على الرغم من الوضع الذي يمر به لبنان.. إعلامية تدخل القفص الذهبي شاهدوا الصور

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:30
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دخلت المراسلة في قناة "الحرة" رودين أبي خليل القفص الذهبي يوم السبت الماضي وذلك على الرغم من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والحزن الذي يلف البلد باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
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زفاف رودين الذي كان مُحدداً قبل أشهر حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء والزملاء.
ونشرت رودين فيديوهات عديدة من حفل الزفاف.
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان رودين كانت مُراسلة في قسم الأخبار في الـ lbci قبل ان تنتقل إلى قناة "الحرة".


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