"قلبي حزين".. نجوم مصر يتضامنون مع لبنان

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ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة مؤثرة عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على منصة إنستغرام، عبرت خلالها عن الدعم الكامل لشعب فلسطين في وجه العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطقها.وحملت الصورة التي نشرتها ياسمين عبد العزيز على فلسطين ولبنان معاً، في إشارة إلى تعرضهم لنفس العدوان، وكتبت قائلة: "من غزة إلى لبنان جراحكم جراحنا دمكم دمنا".ومن جهتها، حرصت الفنانة يسرا على توجيه كلمة إلى الشعب اللبناني عبرت فيها عن الدعم الكامل لهم، مشيرة إلى ثقتها الكاملة بأنهم قادرون على تخطي ذلك الوضع.وقالت يسرا: "أريد أن أوجه رسالة للبنانيين بأن قلوبنا معهم، وأنا واثقة في قوتهم، خاصة أنهم مروا بالكثير من الحروب في حياتهم، وتمكنوا من الصمود".، وأضافت: "أود أن أقول لهم أنكم في قلوبنا ودعواتنا، ونحترم قوتكم، ونسأل الله أن يكون معكم".ومن جهته نشر الفنان المصري تامر حسني، منشور عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على إنستغرام دعا فيه الله لحماية الشعب اللبناني والفلسطيني ونصرهم.وجاء نص رسالة تامر حسني: "اللهم إنا نستودعك لبنان وفلسطين وشعبهم، أمنهم وأمانهم أرضهم وسماؤها اللهم كن لهم معينًا وظهيرًا ونصيرًا أحفظهم من كل سوء".ومن جهتها نشرت الفنانة منى زكي صورة العلم اللبناني، وكتبت عليه: "اللهم احفظ أهلنا وأخواتنا وأصحابنا، في لبنان، قلوبنا معكم، برداً وسلاماً.وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام وهي نفس الصورة التي وضعتها دينا الشربيني، وكتب عليها: "بردًا وسلامًا على لبنان".وتعبيراً عن دعم الفنانين المصريين الكامل إلى الشعب اللبناني، دعا نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي الجميع إلى وقفة تضامنية من أجل التعبير عن الرفض لما يمر به لبنان.وفي مداخلة هاتفية قال أشرف زكي، قال: "باسمي وباسم جميع الفنانين المصريين نشارك الشعب اللبناني الشقيق في أحزانه، وندين المجازر البشعة التي تحدث".وأضاف أشرف زكي: "لبنان جزء لا يتجزأ من ذاكرة ووجدان الفنان المصري، فقد كان كبار فنانينا يقضون ستة أشهر في القاهرة وستة أشهر في بيروت، كما شهدت بيروت تصوير العديد من أعظم الأفلام المصرية".وتابع: "شعب بيروت عزيز علينا، ونؤكد لهم أننا معهم، ولن نتخلى عنهم. قريباً ستكون هناك وقفة كبيرة من الفنانين المصريين للتضامن مع شعب لبنان".وعبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الألم الذي تمر به جراء ما يمر به الشعب اللبناني، معبرة عن دعمها له، وذلك من خلال إعادة نشر جزء من أغنيتها بعنوان "لبنان في القلب" والتي أطلقتها عام 2006، وذلك بالتوازي مع العدوان الإسرائيلي على غزة خلال هذا الوقت.ودونت شيرين بعد كلمات مقطع الأغنية الذي نشرته وجاء فيه: "اصحي يا جنوب الشمس غروب، وشروقها على جبينك مكتوب، لبنان في القلب سبع ألوان، وشروقها على جبينك مكتوب".وكتبت شيرين عبد الوهاب قائلة: "قلبي حزين على لبنان أكثر بلد علّمني الفرحة".وعلى مدار الأيام الماضية، شارك العديد من النجوم في مصر والعالم العربي الإعلان عن تضامنهم مع الشعب اللبناني، بعد نزوح ما يقرب من مليون لبناني ومقتل وإصابة المئات نتيجة القصف الإسرائيلي.وحرص بعض النجوم على توثيق بعض مشاهد القصف، من بينهم الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بينما شارك الكثير من النجوم كلماتهم التضامنية مع لبنان. (ليالينا)