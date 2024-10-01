دمار هائل وأبنية سويت بالأرض.. مذيعة الـ MTV توثق مشاهد مؤلمة من الضاحية: "طريق بيت اهلي" (صور)

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نشرت المُراسلة والمذيعة في قناة mtv رنين إدريس فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وثقت من خلاله الدمار الهائل في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الضربات الإسرائيلية العنيفة.وظهر من خلال الفيديو ان مبان عديدة سويت بالأرض.وعلّقت رنين على هذه المشاهد المؤلمة بالقول: "طريق بيت أهلي وجيرانا كلن ويلي منعرفن. ما تركوا ولا بناية ولا حجر. بس هني هلقد فيهن يعملو .غير هيك ما فيهن".