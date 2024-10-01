ماغي بو غصن بتعليق مؤثر حول احداث لبنان.. اليكم ما قالته

قائمة ببعض المراكز والمنازل المتوفرة لإيواء النازحين من بيوتهم لكل اللي بحاجة أو عم يسألوا..
كل حدا منّا قادر يساعد بحسب قدرته.. مرحلة صعبة وبحاجة نتكاتف فيها كلنا سوا..
يا رب.. الله يهونها عالجميع 🙏 #لبنان
https://t.co/0Ko3P1DXkv
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 30, 2024
قائمة ببعض المراكز والمنازل المتوفرة لإيواء النازحين من بيوتهم لكل اللي بحاجة أو عم يسألوا..
كل حدا منّا قادر يساعد بحسب قدرته.. مرحلة صعبة وبحاجة نتكاتف فيها كلنا سوا..
يا رب.. الله يهونها عالجميع 🙏 #لبنان
https://t.co/0Ko3P1DXkv