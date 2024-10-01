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فنون ومشاهير

ماغي بو غصن بتعليق مؤثر حول احداث لبنان.. اليكم ما قالته

Lebanon 24
01-10-2024 | 11:43
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نشرت الممثلة ماغي بو غصن في حسابها عبر موقع X ، المنشور التالي: " قائمة ببعض المراكز والمنازل المتوفرة لإيواء النازحين من بيوتهم لكل اللي بحاجة أو عم يسألوا ".
وتابعت ماغي بو غصن: "كل حدا منّا قادر يساعد بحسب قدرته.. مرحلة صعبة وبحاجة نتكاتف فيها كلنا سوا.. يا رب.. الله يهونها عالجميع". (lbc)
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