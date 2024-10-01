ماغي بو غصن بتعليق مؤثر حول احداث لبنان.. اليكم ما قالته

نشرت الممثلة ماغي بو غصن في حسابها عبر موقع X ، المنشور التالي: " قائمة ببعض المراكز والمنازل المتوفرة لإيواء النازحين من بيوتهم لكل اللي بحاجة أو عم يسألوا ".

وتابعت ماغي بو غصن: "كل حدا منّا قادر يساعد بحسب قدرته.. مرحلة صعبة وبحاجة نتكاتف فيها كلنا سوا.. يا رب.. الله يهونها عالجميع". (lbc)

قائمة ببعض المراكز والمنازل المتوفرة لإيواء النازحين من بيوتهم لكل اللي بحاجة أو عم يسألوا..



كل حدا منّا قادر يساعد بحسب قدرته.. مرحلة صعبة وبحاجة نتكاتف فيها كلنا سوا..



يا رب.. الله يهونها عالجميع 🙏 #لبنان



https://t.co/0Ko3P1DXkv — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 30, 2024 Advertisement