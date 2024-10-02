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فنون ومشاهير

بعد تعرضها للتنمر بسبب حجم بطنها.. فنانة عربية تتخذ إجراءات قانونية

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:06
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أصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، بيان تهديد وتحذير لكل من يتنمر على شكل بطنها عقب إعلانها عن حملها ونشرها صوراً كشفت من خلالها خبر الحمل.
وأعربت أبو ضيف، عن استيائها من التنمر على حجم بطنها، مشيرةً إلى أنها لن تقبل أي إهانات أو تنمر بعد ذلك، وسوف تتخذ إجراءً قانونياً ضد المتنمر.
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كتبت سلمى منشوراً باللغة الإنجليزية قالت فيه : "التنمر على حجم بطني ده نوع من أنواع التنمر المقزز، أنا عشت عمري كله بتتنمروا على وزني الرفيع، ودلوقتي بتتنمروا على بطني، لحد ما بقيت مش هبينها تاني خلاص".

أضافت: "طول عمري بسكت على أي تنمر، ومن وقت ما بدأت كاريري، بسكت، لكن الناس بتتمادى، ومش هستحمل تاني أبدًا أي نوع من الإهانة أو التنمر، وأي حاجة زي دي هقابلها باتخاذ إجراء قانوني".



كانت سلمى أبو ضيف، قد فاجأت متابعيها، بإعلان حملها بطفلها الأول، وذلك بعد أشهر من زواجها، وشاركت متابعيها، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، ظهرت فيها بوضوح علامات الحمل من خلال بطنها المنتفخة، لتكشف عن جنس الجنين، وتوضح أنها فتاة.
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