فنان عربي يعلق على تصريحات إلهام شاهين بشأن فلسطين.. هذا ما قاله

Advertisement

وأكد غنام في تصريحات صحافية على هامش تكريمه في "مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما"، رفض الفلسطينيين التام لهذا الحل حتى لو كلفهم حياتهم، مشيراً إلى أنه لا يحق لأحد التحدّث باسم الفلسطينيين، حتى وإن كانت نيته حل الأزمة.وقال غنام: "هذا حل مستحيل، لأن هذه الأرض لا تحتمل إلا نحن أو نحن، وليس هناك حل آخر في هذه القضية، لأنه صراع ممتد إلى أن تعود فلسطين لنا كاملةً من نهرها إلى بحرها".وأضاف: "لا يحق لأحد أن يتنازل باسمي عن حقي في فلسطين، أنا من هناك ولي ذكريات، أنا من هناك، ولدت هناك ولي إخوة وأصدقاء، كانت تُسمى وصارت تُسمى فلسطين ليس لها اسم آخر على الإطلاق، وهذا الاقتراح قاله بعض الزعماء لكن أنا كمواطن فلسطيني مش عايزها مقسّمة، أريد أرضي كاملة معنديش طرف تاني فيها".واختتم غنان غنام بالقول: "لا كرامة لنا بدون كرامة فلسطين، ولاعزّة لنا بدون عزّتها، ولا حرية لنا بدون حريتها، نساؤنا أرامل طالما نساء فلسطين يتعرّضن للظلم، لذلك نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن نقف مع أنفسنا".وكانت إلهام شاهين قد قالت في كلمة ألقتها على هامش تكريمها في "مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما": "الشعوب العربية تنادي بالسلام، والحل من وجهة نظري هو حل الدولتين، يبقى فيه دولة فلسطين وبرضو إسرائيل، يا ريت العالم كله يضغط على نتنياهو، خصوصاً أنه بيتعالى بما يمتلك من أسلحة مهما مر الوقت لازم يفهم هو ومن يموله بأن الوطن العربي لن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية". (لها)