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فنون ومشاهير

خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)

Lebanon 24
11-10-2024 | 00:12
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تصدر اسم الفنانة نانسي عجرم "التريند" على محرك البحث "غوغل" وذلك بعد انتشار شائعة طلاقها من زوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت بشكل مكثف في الأيام الأخيرة منشورا منسوبا إلى نانسي جاء فيه: "أعلن عن انفصالي رسميا من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو، في هذه المرحلة من حياتي وحياته للأسف، الاحترام بيننا موجود ويضل أبو بناتي، وبحترمه وبعزه، بس هادا القرار كان لازم متخدينه من زمان".
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الا ان نانسي تجاهلت الرد على ما تردد من أنباء تشير إلى انفصالها عن زوجها، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على "انستغرام" منشورا ناشدت فيه متابعيها بالتبرع بالدم لإنقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
 
 
 
وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر شائعة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم، فكثيرا ما ترددت هذه الشائعة وكان آخرها قبل نحو عامين. (البوابة)



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