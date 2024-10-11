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فنون ومشاهير
أشهر وأوسم ممثل تركي.. لماذا لم يتزوج أنجين أكيوريك بعد؟
Lebanon 24
11-10-2024
|
03:01
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النجم التركي أنجين أكيوريك يُعد من أكثر نجوم تركيا شهرة ووسامة، ويحظى باهتمام وشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي.
وتواجد نجم مسلسل "فاطمة" مؤخرًا في حفل زفاف أوزغور تشيفيك، وشارك عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة تجمعه بالعروسين وأرفقه بتعليق "كونا سعيدين جدًا".
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وتفاعل الجمهور مع صورة النجم التركي ، ووجه له العديد منهم اسئلة حول سبب عدم زواجه إلى اليوم، ليرد أكيوريك قائلًا إنه لم يلتقي بالفتاة المناسبة حتى اليوم، وأنه يجب العثور على الشخص المناسب قبل اتخاذ قرار الزواج.
وتفاعل الجمهور مع تعليق النجم التركي، وقال البعض إن ما قاله منطقيًا جدًا، وان الزواج يجب أن يكون من الشخص المناسب، ويجب عدم التسرع في مثل هذا القرار المصيري، داعين للنجم التركي أن يعثر على شريكته المناسبة في القريب العاجل.
ووجّه أحد المتابعين سؤالًا للنجم التركي، حول هل تصله عروض زواج في الإنترنت، وقال إنه لم يتلقى أي عرض للزواج عبر الإنترنت، وفي حال تلقى لن يكون جديًا.(البوابة)
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