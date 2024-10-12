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فنون ومشاهير
خبر سار لمحبيه... فنان شهير يعود إلى بلده بعد انتهاء رحلة علاجه في ألمانيا
Lebanon 24
12-10-2024
|
16:00
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اعلنت أسيل الرويشد ابنة النجم الكويتي الشهير عبدالله الرويشد، عن عودة والدها أخيرًا إلى الكويت بعد رحلة علاجه الطويلة في ألمانيا.
وشاركت أسيل هذا الخبر السار مع جمهور الفنان الكويتي، عبر حسابها الخاص في موقع إكس، حيث نشرت صورة خاصة لوالدها الفنان الكويتي وأرفقتها بتعليق: "راجع لكم بشوق وفرح كبير وسيعود بحفظ الله ورعايته الى أرض الوطن يوم 17 أكتوبر الجاري والدنا عبدالله الرويشد من ألمانيا بعد رحلة علاجه الطويلة".
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كما شاركت صورة ثانية لوالدها وعلّقت عليها: "ها نحن عدنا يا كويت الى شواطئك الأمنية".
وكان الفنان الكويتي، قد تعرض لوعكة صحية خطيرة في شهر شباط الماضي، واضطرت عائلته نقله إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج هناك. (البوابة)
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