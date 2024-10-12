خبر سار لمحبيه... فنان شهير يعود إلى بلده بعد انتهاء رحلة علاجه في ألمانيا

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اعلنت أسيل الرويشد ابنة النجم الكويتي الشهير عبدالله الرويشد، عن عودة والدها أخيرًا إلى الكويت بعد رحلة علاجه الطويلة في ألمانيا.وشاركت أسيل هذا الخبر السار مع جمهور الفنان الكويتي، عبر حسابها الخاص في موقع إكس، حيث نشرت صورة خاصة لوالدها الفنان الكويتي وأرفقتها بتعليق: "راجع لكم بشوق وفرح كبير وسيعود بحفظ الله ورعايته الى أرض الوطن يوم 17 أكتوبر الجاري والدنا عبدالله الرويشد من ألمانيا بعد رحلة علاجه الطويلة".كما شاركت صورة ثانية لوالدها وعلّقت عليها: "ها نحن عدنا يا كويت الى شواطئك الأمنية".