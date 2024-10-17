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فنون ومشاهير

تبادلا القُبل في قراءة الفاتحة.. هجوم حاد من ياسمين عز على عروسين: ليه تقلّلي من نفسك؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-10-2024 | 07:03
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شنّت مقدّمة البرامج ياسمين عز عبر برنامجها "كلام الناس" الذي تقدّمه على قناة mbc مصر، حملة انتقادات على عروسين ظهرا بعد "قراءة الفاتحة" وهما يحتضنان بعضهما ويتبادلان القُبل، وأبدت استياءها من انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للعديد من الثنائيات الذين يحتضنون ويقبّلون بعضهم احتفالًا بـ"قراءة الفاتحة".
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وقالت ياسمين: "أول مرة في الزمن دا نشوف قراية الفاتحة فيها قبلات وأحضان، بين العريس والعروسة، ليه تقلّلي من نفسك؟ أنتِ غالية، جوهرة، افرضي الفاتحة دي انتهت، وكل واحد راح لحاله، إيه وضعك بقى ساعتها؟".




وأضافت: "وبعدين الأهل يا جماعة، إزاي ماتوعوش بناتكم بالكلام دا؟ ماينفعش البوسة والأحضان في قراية الفاتحة يعني تعارف بين العائلتين؟ ليه نقابل بعض بالبوس والأحضان، هو جاي من السفر؟ مقابلاه في المطار يا روح قلبي؟ واخد علينا أوي ليه".

واختتمت ياسمين عز كلامها قائلةً: "خلّونا نخلص الخطوبة على خير ونزق مع بعض الجوازة يا جماعة، ونشوف الهم التقيل بعد كده، الشقة والشبكة والجهاز والرفايع". (لها) 
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