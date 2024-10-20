سعد لمجرد إلى القضاء.. ما السبب؟

بعد ما يقرب من عشر سنوات، فوجىء جمهور سعد لمجرد بحذف النسخة الأصلية لأغنيته الشهيرة "إنتي باغية واحد "، وقد علمت "نواعم" أن الخلاف بين الموزّع الموسيقي ديجي فان وبين صنّاع أغنية "إنتي باغية واحد " هو سبب الحذف المفاجىء للأغنية بعد سنوات من إصدارها.

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ويتردد بكواليس الأزمة أن كل من محمد الرفاعي والكاتب سمير المجاري، يتّجهان لرفع دعوى قضائيّة ضد ديجي فان بعد إستيلائه على أرباح الأغنية دون حق، وبحسب المعلومات فإن كل من سمير المجاري ومحمد الرفاعي لديهما المستندات الكاملة لإثبات ملكيتهما للأغنية، وسيطالب كل منهما بتطبيق القانون الخاص بحقوق المؤلف لضمان حقوقهما.



ويبدو أن سعد لمجرد هو الآخر سيقوم برفع دعوى ضد ديجي فان لحماية حقوق الأغنية الماديّة والفنية أيضاً، وعلى الرغم من أن ديجي فان ينفي كل الإتهامات التي وجهت إليه، إلى أن القضيّة ستقلب الوسط الفني المغربي خلال الساعات المقبلة، خاصة أن ديجي متمسّك باحقيّته للأغنية، ومن المنتظر أن تشهد قضية "إنتي باغية واحد " صراعاً قوياً بين أطراف الأغنية خلال الفترة المقبلة. (نواعم)