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فنون ومشاهير

ممثل لبناني يُطلق صرخة غاضبة عن الوضع في لبنان: يا الله!

Lebanon 24
25-10-2024 | 14:00
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أطلق الإعلامي والممثل وسام حنا صرخة غاضبة عبر منصة انستغرام للتعبير عن خطورة الوضع في لبنان من خلال نشره مجموعة من مقاطع الفيديو لأبرز الأحداث العدوانية التي حصلت مؤخرًا.

وفي التفاصيل، نشر وسام حنا لقطة للغارات العنيفة التي استهدفت الضاحية ليلة أمس الأربعاء وعلّق: "بيروت"، كما نشر اليوم مقطع فيديو للرائد محمد فرحات الذي استُشهد مع العريف محمد نزال والعريف موسى مهنا نتيجة استهدافهم من قبل إسرائيل.
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وكتب وسام حنا عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام: "الشهيد البطل"، مضيفًا العبارة التي استخدمها الشهيد الرائد محمد فرحات "We are defending our Land" حين تصدى العام الفائت لجنود الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم تثبيت السياج الشائك في خراج بلدة عيتا الشعب.

وأضاف وسام حنا: "هذا الفيديو قبل سنة، واليوم استشهد. الله معك يا بطل، الشهيد الرائد محمد فرحات... الجيش اللبناني"، كما شارك لقطة للحظة استهداف سيارة على طريق عاريا الكحالة.

كذلك، شارك وسام حنا مقطع فيديو لامرأة في قطاع غزة وهي تروي ما يعيشه الأشخاص هناك، حيث أصبحت الأخيرة والدة 10 شهداء وعلّق حنا: "أم لعشرة أبناء شهداء، بقيت وحيدة في هذه الحياة وليس لها إلا الله! يا الله". (LBCI)
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