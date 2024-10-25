20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثل لبناني يُطلق صرخة غاضبة عن الوضع في لبنان: يا الله!
Lebanon 24
25-10-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق الإعلامي والممثل وسام حنا صرخة غاضبة عبر منصة انستغرام للتعبير عن خطورة الوضع في لبنان من خلال نشره مجموعة من مقاطع الفيديو لأبرز الأحداث العدوانية التي حصلت مؤخرًا.
وفي التفاصيل، نشر وسام حنا لقطة للغارات العنيفة التي استهدفت الضاحية ليلة أمس الأربعاء وعلّق: "بيروت"، كما نشر اليوم مقطع فيديو للرائد محمد فرحات الذي استُشهد مع العريف محمد نزال والعريف موسى مهنا نتيجة استهدافهم من قبل إسرائيل.
Advertisement
وكتب وسام حنا عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام: "الشهيد البطل"، مضيفًا العبارة التي استخدمها الشهيد الرائد محمد فرحات "We are defending our Land" حين تصدى العام الفائت لجنود الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم تثبيت السياج الشائك في خراج بلدة عيتا الشعب.
وأضاف وسام حنا: "هذا الفيديو قبل سنة، واليوم استشهد. الله معك يا بطل، الشهيد الرائد محمد فرحات... الجيش اللبناني"، كما شارك لقطة للحظة استهداف سيارة على طريق عاريا الكحالة.
كذلك، شارك وسام حنا مقطع فيديو لامرأة في قطاع غزة وهي تروي ما يعيشه الأشخاص هناك، حيث أصبحت الأخيرة والدة 10 شهداء وعلّق حنا: "أم لعشرة أبناء شهداء، بقيت وحيدة في هذه الحياة وليس لها إلا الله! يا الله". (LBCI)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
Lebanon 24
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
00:15 | 2024-10-25
25/10/2024 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
07:46 | 2024-10-25
25/10/2024 07:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
07:00 | 2024-10-25
25/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
08:38 | 2024-10-25
25/10/2024 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جنديّ إسرائيليّ التقط صورة في بلدة لبنانيّة... إليكم ما حلّ به أمس
Lebanon 24
جنديّ إسرائيليّ التقط صورة في بلدة لبنانيّة... إليكم ما حلّ به أمس
09:11 | 2024-10-25
25/10/2024 09:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2024-10-25
بعد تعرضه لوعكة صحية.. زوجة فنان شهير تكشف عن حالته وهذا ما قالته
10:06 | 2024-10-25
تعرّضت لقصف إسرائيليّ عدّة مرّات.. إبنة عاصي الحلاني تنشر صورة لبلدتها برفقة شقيقها
09:00 | 2024-10-25
بونيتا سعادة تكشف مفاجأة عن آخر شاب تعرّفت إليه: "نجس وريتو ما يكون بديار حدا"
08:00 | 2024-10-25
ممثلة لبنانيّة تتحدّث عن حبّها للبنان.. هل قرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب؟ (صورة)
07:00 | 2024-10-25
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
05:43 | 2024-10-25
فيديو مرعب جدّاً.. صواريخ إسرائيليّة سقطت خلف إعلاميّة لبنانيّة شاهدوا ما حصل معها مباشرة على الهواء
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
26/10/2024 01:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
26/10/2024 01:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
26/10/2024 01:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24