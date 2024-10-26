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فنون ومشاهير

تصغره بأكثر من 11 عاما.. "شقيقة" النجم التركي الشهير في "العبقري" تتحوّل إلى حبيبته هكذا بدأت علاقتهما! (صور)

Lebanon 24
26-10-2024 | 01:00
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تسببت مجلة Tolga Bozduman بضجة كبيرة بعد نقلها خبر مُفاجئ حول وجود علاقة حب بين النجم التركي اراس بولوت اينملي مع الممثلة الشابة ايلول ارسوز التي تصغره بما يقارب الـ 11 عامًا.

وتسبب هذا الخبر بضجة كبيرة وحالة من الجدل، بسبب فارق العمر الكبير بينهما لا سيما أنها تجسد دور شقيقته الصغرى في مسلسل العبقري الذي يعرض حاليًا.

وقال الموقع إن العلاقة بدأت في الأسابيع الماضية في كواليس تصوير مسلسل العبقري.
 
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وتسبب الخبر بضجة كبيرة جدًا، وتعرض النجم التركي للهجوم الشديد، فيما أكدت العديد من المصادر إن هذه الاخبار مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

ويشارك النجم التركي اراس بولوت في بطولة مسلسل العبقري الذي يعرض حاليًا ويقدم دور ديفران، وهو شاب عبقري في الرياضيات، يقرر الانتقام من والده الذي يظهر فجأة في حياتهم بعد أن تركهم بعد تسببه بقتل شقيقه الصغير.

ويحقق المسلسل الكثير من النجاح وتقييمات عالية جدًا، بالرغم من بعض الانتقادات التي واجهها بسبب المبالغة في مشاهد الأكشن التي وصفت بـ"انها غير منطقية."

ويعتبر اراس من اكثر نجوم تركيا نجاحًا حيث شارك في اهم الأعمال من بينها "الحفرة" و "في الداخل".(البوابة)

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