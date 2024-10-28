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فنون ومشاهير

لوك مختلف.. إبنتا فنانة شهيرة محط إهتمام الجمهور (صورة)

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:47
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تحرص عائلة النجمة دنيا بطمة باستمرار على نسج خيوط من السعادة والأمل في حياة طفلتيها غزل وليلى روز من خلال النشاطات المتنوعة والإهتمام بهنّ، في محاولة لتعويض غيابها المستمر منذ أشهر، بسبب سجنها في قضية "حمزة مون بيبي" الشهيرة.
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وفي أجدد ظهور للطفلتين، شاركت شقيقة دنيا المتابعين على تطبيق انستغرام بصور جديدة لطفلتي المنتج محمد الترك بمناسبة احتفالات الهالويين في مدرستهن في المغرب، ولفتتا الانظار بالملابس الطفولية المميّزة، حيث اختارت البنت الكبرى شخصية الأميرة وارتدت فستاناً ناعماً باللونين الأسود والبنفسجي مع اكسسوارات مناسبة له، بينما اختارت الصغرى شخصية الساحرة الشريرة وتألقت بفستان باللونين الأسود والأحمر.
ولإتمام المهمة بنجاح، تم تطبيق مكياج مناسب لكل شخصية، وبدت الطفلتين في غاية السعادة بحركة الألوان والاكسسوارات المناسبة للهالوين، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وأثنوا على اهتمام عائلة الفنانة المغربية بالطفلتين والتركيز على سعادتهما مهما كانت التفاصيل طفولية وصغيرة.
ولفتت ليل روز الأنظار بجمالها بالايلاينر الأسود والكحل الأسود، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع ليتناسب مع شخصية الساحرة التي اختارتها لهذا اليوم، وبدت نسخة مصغرة عن والدتها ولكن بشعر أشقر وعيون ملونة. أما غزل التي كبرت، فكانت محط اهتمام الجمهور بسبب ملامحها التي باتت تشبه إلى حدّ كبير شقيقتها الفنانة حلا الترك.
وتأتي هذه الصور رغم تهديدات طليق دنيا بطمة المستمرة لعائلتها بعدم نشر صور الطفلتين عبر السوشيال الميديا وحاول مراراً منعهن من مشاركة صورهن، متهماً اياهن باستغلال طفلتيه في الاعلانات، وهددهن باللجوء إلى القضاء وبأخذ الحضانة من والدة الفنانة المغربية، ولكن يبدو بأنه لم يتمكن من تحقيق هذا الأمر إلى الآن. (لها)
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