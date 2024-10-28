بعد أزمته الصحية... أحمد سعد يعلن خبراً ساراً لجمهوره

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أعلن الفنان أحمد سعد في منشور عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، عودته لإحياء الحفلات.ونشر سعد فيديو يعلن فيه عن حفلاته الجديدة في الرياض، وذلك في أيام 12 و13 و14 كانون الأول المقبل، لتكون أولى الحفلات التي يحييها بعد تخطيه الأزمة الصحية التي منعته من الغناء، وإلغاء حفلاته في الفترة الماضية.ويأتي إعلان سعد عن الحفلات بعد الجدل الذي أحدثه الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى، الذي نشر صورة برفقة سعد عبر حسابه الخاص في موقع "فيسبوك"، وعلّق عليها قائلًا: "ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيب، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".