Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أزمته الصحية... أحمد سعد يعلن خبراً ساراً لجمهوره

Lebanon 24
28-10-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1269747-638657365466124007.png
Doc-P-1269747-638657365466124007.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الفنان أحمد سعد في منشور عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، عودته لإحياء الحفلات.

ونشر سعد فيديو يعلن فيه عن حفلاته الجديدة في الرياض، وذلك في أيام 12 و13 و14 كانون الأول المقبل، لتكون أولى الحفلات التي يحييها بعد تخطيه الأزمة الصحية التي منعته من الغناء، وإلغاء حفلاته في الفترة الماضية.
Advertisement


ويأتي إعلان سعد عن الحفلات بعد الجدل الذي أحدثه الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى، الذي نشر صورة برفقة سعد عبر حسابه الخاص في موقع "فيسبوك"، وعلّق عليها قائلًا: "ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيب، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:00 | 2024-10-28
11:01 | 2024-10-28
10:33 | 2024-10-28
09:47 | 2024-10-28
08:48 | 2024-10-28
08:25 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24