21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أزمته الصحية... أحمد سعد يعلن خبراً ساراً لجمهوره
Lebanon 24
28-10-2024
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان أحمد سعد في منشور عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، عودته لإحياء الحفلات.
ونشر سعد فيديو يعلن فيه عن حفلاته الجديدة في الرياض، وذلك في أيام 12 و13 و14 كانون الأول المقبل، لتكون أولى الحفلات التي يحييها بعد تخطيه الأزمة الصحية التي منعته من الغناء، وإلغاء حفلاته في الفترة الماضية.
Advertisement
ويأتي إعلان سعد عن الحفلات بعد الجدل الذي أحدثه الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى، الذي نشر صورة برفقة سعد عبر حسابه الخاص في موقع "فيسبوك"، وعلّق عليها قائلًا: "ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيب، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".
المصدر:
لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
Lebanon 24
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
02:15 | 2024-10-28
28/10/2024 02:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة
Lebanon 24
للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة
06:59 | 2024-10-28
28/10/2024 06:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
03:15 | 2024-10-28
28/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
14:06 | 2024-10-28
28/10/2024 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على إعلان زواجها.. أول إطلالة علنية لنبيلة عواد وزوجها سيف دياب (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على إعلان زواجها.. أول إطلالة علنية لنبيلة عواد وزوجها سيف دياب (فيديو)
03:59 | 2024-10-28
28/10/2024 03:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
17:00 | 2024-10-28
الاطلالة الأولى لكندة علوش بعد غيابها لفترة عن الأضواء (صورة)
11:01 | 2024-10-28
بالصورة... دانييلا رحمة غادرت لبنان
10:33 | 2024-10-28
"كادت تقطع أذنها".. نجمة تفقد حاسة السمع وتكشف تفاصيل ما جرى!
09:47 | 2024-10-28
لوك مختلف.. إبنتا فنانة شهيرة محط إهتمام الجمهور (صورة)
08:48 | 2024-10-28
ممثل لبنانيّ غاضب جدّاً من إستهداف إسرائيل لمدينة صور: منزل شقيقتي هناك
08:25 | 2024-10-28
ممثلة لبنانية تعلق على الاحداث الحاصلة: سوف نعود إلى أرضنا
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
28/10/2024 23:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
28/10/2024 23:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
28/10/2024 23:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24