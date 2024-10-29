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فنون ومشاهير

بإطلالة فاضحة.. ممثلة لبنانية تستعرض ملابسها الشفافة وتتعرّض للهجوم (صور)

Lebanon 24
29-10-2024 | 05:39
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نشرت الممثلة جاين قنصل صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت من خلالها الجدل.

فقد أطلت جاين بملابس اللانجري من الدانتيل من ماركة "فيكتوريا سيكريت" الأمر الذي أغضب بعض المتابعين الذين اعتبروا ان هذه الصور فاضحة ولا تتناسب مع ما يحدث حاليا في لبنان من اعتداءات إسرائيلية.
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يُذكر ان جاين فازت بلقب "ملكة جمال العرب" في عام 2013 وهي كانت عارضة أزياء.

بدايتها التمثيلية كانت في الفيلم السينمائي "زفافيان" الذي عبّد لها طريق المشاركة في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل "لو ما التقينا" و"خيبة أمل" و"عشرين عشرين" و"الهيبة" و"التحدي".

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