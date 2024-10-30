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فنون ومشاهير

تغريدة "نارية" للفنانة إليسا عن "الحزب" وجعحع.. هذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
30-10-2024 | 03:44
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نشرت الفنانة إليسا تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس" تُعرِّف فيها ما يعنيه مصطلح "المتصهين"، بناء على وجهة نظرها.

وكتبت قائلة: "هو الذي مشى جنباً الى جنب مع حسن نصرالله وسلم معلوماته لإسرائيل فقتلته، هو الذي يعمل داخل حزب الله وقام بصفقة البيجر وانفجرت بعناصره، هو الذي يعمل داخل الحزب ويقدم معلومات للعدو، هو الذي اتصل بفؤاد شكر على خط داخلي وطلب منه الصعود الى الطابق السابع...هو الذي ينتمي الى بيئة حزب الله ويدعم المحور ويقدم كل المعلومات المطلوبة لحزب الله".
 
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ودافعت اليسا عن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، وكل مواطن لبناني يسعى للحرية، والسيادة، والاستقلال.
وانقسمت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، فمنهم من وافق إليسا الرأي، فيما هاجمها آخرون مطالبين إياها بالاهتمام بحفلاتها وأغانيها بدلًا من التدخل في السياسة.

وكانت إليسا أعلنت أنها لا تخطط لمغادرة لبنان للإقامة في بلد آخر رغم الظروف الحالية التي تمر بها لبنان، وجاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها في حفلها الأخير الذي أحيته في دبي.(البوابة)

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