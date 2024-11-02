"يلي فيه شوية عقل بيبعت اولاده لبرا".. إعلامية لبنانية تُثير الجدل بتصريحها! (صورة)

في ظل الأحداث المأساوية التي تحصل حالياً في لبنان، كتبت الإعلامية كارين سلامة المنشور الآتي على حسابها على إكس":"المدمر مش الحرب بس،المدمر هو انك تعود شعب انو يتعايش مع الموت، والحروب امر طبيعي، تنخر دماغه بانو نعمة الحياة تزول امام الموت،صرلنا ٥٠ سنة عايشين سرقة هذه مش حياة،غلطة عمرنا اننا تعايشنا مع هالفكرة كلنا مذنبون لم ننتفض للحياة فخذلتنا يلي فيه شويه عقل بيبعت اولاده لبرا".

المدمر مش الحرب بس،المدمر هو انك تعود شعب انو يتعايش مع الموت، والحروب امر طبيعي، تنخر دماغه بانو نعمة الحياة تزول امام الموت،صرلنا ٥٠ سنة عايشين سرقة هذه مش حياة،غلطة عمرنا اننا تعايشنا مع هالفكرة

كلنا مذنبون لم ننتفض للحياة فخذلتنا

يلي فيه شويه عقل بيبعت اولاده لبرا #لبنان — carine salameh (@SalamehCarine) October 29, 2024 Advertisement

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا ما بين مؤيد لكلام كارين وما بين منتقد لها، حيث كتب احد المتابعين قائلا: "بعتي ولادك لبرا وبلا دراما نحنا ما منحب الموت بس ما منقبل نعيش بلا كرامة".





