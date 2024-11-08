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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
08-11-2024
|
03:07
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كشفت الفنانة المصرية مديحة حمدي عن خطوبتها للفنان عادل إمام في بداية مشواره نحو النجومية، ولكن الخطوبة لم تستمر طويلاً.
وقالت مديحة، خلال حلولها ضيفةً على برنامج "قعدة ستات" الذي تقدّمه الإعلامية مروة صبري على قنوات "ألفا"، إن عادل إمام كان خطيبها، ولكن الخطوبة لم تستمر طويلاً، وبعد فسخها بقيت تكنّ له الاحترام والتقدير، قائلةً: "هو شخص محترم وزعيمنا كلنا... وربّنا كرّمه علشان بار بوالديه ودائماً بيوصل رحمه".
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وأضافت أنها تحب هالة زوجة "الزعيم"، فهي ساعدته كثيراً في استقرار حياته وتحقيق النجاح، قائلةً: "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".
وتحدثت حمدي، خلال اللقاء، عن تجربتها مع البوتكس والفيلر فأكدت أنها تعتمد بشكل سنوي هذه الطرق الحديثة في تجميل البشرة للحفاظ على شبابها، ولكن استبدلت أخيراً هذه الحقن ببعض مستحضرات التجميل ذات المكوّنات الطبيعية التي تعمل بذات الفعالية.(لها)
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