"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)

انتشر فيديو للممثلة الأردنية صفاء سلطان خلال مشاركتها في برنامج "مين قدك" مع الإعلامية كارين سلامة.



وتحدثت صفاء عن علاقتها بنائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي فرزلي، حيث صرخت قائلة: "يؤبرني".



وأشارت سلطان إلى انها تعرفت إليه خلال لقاء حول عمل كان يحضر له فأعجبت بشخصيته، مشيرة إلى انه يُناصر المرأة وهي من أكبر مناصري المرأة الأمر الذي جمعهما.