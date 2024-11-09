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فنون ومشاهير

"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2024 | 04:15
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انتشر فيديو للممثلة الأردنية صفاء سلطان خلال مشاركتها في برنامج "مين قدك" مع الإعلامية كارين سلامة.

وتحدثت صفاء عن علاقتها بنائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي فرزلي، حيث صرخت قائلة: "يؤبرني".

وأشارت سلطان إلى انها تعرفت إليه خلال لقاء حول عمل كان يحضر له فأعجبت بشخصيته، مشيرة إلى انه يُناصر المرأة وهي من أكبر مناصري المرأة الأمر الذي جمعهما.
 
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