ممثل وملك جمال سابق يعلّق على حريق الحمرا.. هذا ما قاله

مولدات كهربائية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية أغلبيتها الساحقة لا تملك ادنى مستويات الحماية لمكافحة الحرائق ،و هي مواد محددة على شكل بودرة (foam ) للسيطرة عليها .

محاولة إطفاء الحريق بالماء قبل وصول الدفاع المدني و فوج الإطفاء يُسبب بانتشاره اكثر . #الحمرا pic.twitter.com/iGjQcr6U5i