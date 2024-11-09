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فنون ومشاهير

ممثل وملك جمال سابق يعلّق على حريق الحمرا.. هذا ما قاله

Lebanon 24
09-11-2024 | 07:08
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علّق ملك جمال لبنان السابق والممثل وسام حنا عبر حسابه على منصة "إكس" على الحريق الذي اندلع في منطقة الحمرا صباح اليوم، كاتبًا:"مولدات كهربائية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية أغلبيتها الساحقة لا تملك ادنى مستويات الحماية لمكافحة الحرائق، وهي مواد محددة على شكل بودرة (foam ) للسيطرة عليها ."
 
وتابع: "محاولة إطفاء الحريق بالماء قبل وصول الدفاع المدني وفوج الإطفاء يُسبب بانتشاره اكثر."

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