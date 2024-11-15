Advertisement

فنون ومشاهير

"فقدتك يا أعز الناس".. الموت يؤلم فنانا شهيرا! (صورة)

Lebanon 24
15-11-2024 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1278635-638672586275109719.png
Doc-P-1278635-638672586275109719.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي شقيق الفنان الاماراتي حسين الجسمي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية حيث كان يتلقى العلاج، ونعاه أشقاؤه الفنان الجسمي والإعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي.

وشارك الفنان الخليجي صورة شقيقه الراحل عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، معلقاً بقوله: "فراقك صعب" إلى جانب رسم قلب مكسور.
Advertisement
 
 
وقال صالح الجسمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، شقيقي الأصغر جمال في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه (...) رجل طيب وله سيرة طيبة، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. وداعاً أخوي حبيبي".

وكان الممثل الإماراتي حبيب غلوم أول من نعى الفقيد، فكتب عبر حساباته على الـ"سوشيال ميديا": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله. الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه، خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان غلوم طلب أخيراً الدعاء لجمال الجسمي في منشور جاء فيه: "دعواتكم أيها الأحبة لأخينا جمال الجسمي، إذ يرقد في أحد مستشفيات أميركا، وهو بحاجة ماسة لقلوبكم البيضاء ودعواتكم الصادقة. اللهم اشفه وعافه وأرجعه لوطنه وأهله وصحبه سالمًا معافى يا رب العرش العظيم".(لها)










تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:42 | 2024-11-15
03:47 | 2024-11-15
02:39 | 2024-11-15
01:23 | 2024-11-15
00:28 | 2024-11-15
23:00 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24