"فقدتك يا أعز الناس".. الموت يؤلم فنانا شهيرا! (صورة)

توفي شقيق الفنان الاماراتي حسين الجسمي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية حيث كان يتلقى العلاج، ونعاه أشقاؤه الفنان الجسمي والإعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي.



وشارك الفنان الخليجي صورة شقيقه الراحل عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، معلقاً بقوله: "فراقك صعب" إلى جانب رسم قلب مكسور.

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وقال صالح الجسمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، شقيقي الأصغر جمال في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه (...) رجل طيب وله سيرة طيبة، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. وداعاً أخوي حبيبي".



وكان الممثل الإماراتي حبيب غلوم أول من نعى الفقيد، فكتب عبر حساباته على الـ"سوشيال ميديا": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله. الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه، خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون".



وكان غلوم طلب أخيراً الدعاء لجمال الجسمي في منشور جاء فيه: "دعواتكم أيها الأحبة لأخينا جمال الجسمي، إذ يرقد في أحد مستشفيات أميركا، وهو بحاجة ماسة لقلوبكم البيضاء ودعواتكم الصادقة. اللهم اشفه وعافه وأرجعه لوطنه وأهله وصحبه سالمًا معافى يا رب العرش العظيم".(لها)





















