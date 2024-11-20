خبرٌ حزين: وفاة أحد نجوم "أراب آيدول" في ظروف غامضة عن عمر ناهز 30 عاماً.. فمن هو؟!

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توفي أحد نجوم "أراب آيدول" الملحن الشاب حازم عادل عن عمر ناهز 30 عاماً في ظروف غامضة، قيل إنها ناجمة عن حادث مروري.وأعلن السينارست والشاعر عبده منصور، رحيل عادل في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادل اتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس.. ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك".وأشار زملاء الفقيد إلى حسرتهم برحيله قبل تحقيق أمنيته التي أعلنها أخيراً بقوله: "السنة دي هبقي أشهر ملحن ومغني إن شاء الله". (لها)