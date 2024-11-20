يصادف عيد ميلادهما في اليوم نفسه.. شاهدوا كيف احتفلت منى زكي وزوجها (صور)

نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه في "إنستغرام" صورة جديدة جمعته بزوجته الفنانة منى زكي، احتفل بها بعيد ميلادهما الذي يصادف في اليوم نفسه.



وكتب حلمي على الصورة "عيد ميلا سعيد"، ووضع أغنية "هابي بيرث داي" خلفيةً لها، ثم نشر صورة أخرى لطبق فيه قطعة كيك ومكتوب عليه بالشوكولاتة "يوم ميلاد سعيد يا منى"، وطبق آخر مكتوب فيه اسمه.

Advertisement















