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فنون ومشاهير

دولارات ومجوهرات.. إعلامية شهيرة تتعرّض للسرقة داخل منزلها

Lebanon 24
23-11-2024 | 01:00
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قبضت الأجهزة الأمنية بالجيزة على عاملة أجنبية تعمل بمنزل الإعلامية المصرية بسمة وهبة، للتحقيق معها بعدما اتهمتها الإعلامية بسرقة بعض مجوهراتها ومبلغ من المال.

تفاصيل سرقة بسمة وهبة
وكشف مصدر مقرب من الإعلامية بسمة وهبة لـ"العربية"، أنها فوجئت بإختفاء خاتمين من الماس كانا داخل غرفة نومها، ولم تتوقع أنهما قد سرقا، مضيفا أن الشك تسرب داخلها تجاه خادمتها خاصة أنها الوحيدة التي تدخل تلك الغرفة من أجل تنظيفها وترتيبها.
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كما أضاف المصدر أن الإعلامية اكتشفت أيضا اختفاء مبلغاً مالياً من الدولارات، وبمواجهة الخادمة انكرت صلتها بالأزمة، موضحا أن الإعلامية أبلغت الشرطة، التي قامت بالقبض على الخادمة .

وأوضح المصدر أنه تم تحرير محضر بالواقعة و عرض المتهمة على نيابة مدينة السادس من أكتوبر التي مازالت تتولى التحقيق .

يذكر أن بسمة وهبة هي إعلامية مصرية قدمت العديد من البرامج التليفزيونية، حيث قدمت في فترة من حياتها بعض البرامج الدينية والإجتماعية، بعدها تخصصت في البرامج الفنية والترفيهية، وكان أشهر برامجها برنامج " شيخ الحارة" و " العرافة".

كما أنها كانت تقدم مؤخراً برنامج "90 دقيقة"، الذي ينتمي إلى نوعية التوك شو.(العربية)


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